Машину занесло.

Днем 27 ноября на 105-м километре трассы Кизильское - Бреды - КПП Мариининское вылетел с дороги и перевернулся BMW 525.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 36-летний водитель иномарки не справился с управлением и допустил занос. Он и его пассажирка скончались на месте. Личность девушки устанавливается.