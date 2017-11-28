И сдал полиции.

Пассажир рейса Благовещенск - Екатеринбург авиакомпании "Уральские авиалинии" устроил на борту пьяный дебош. Чтобы утихомирить буяна, экипаж примотал его скотчем к сидению.

"Пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал хулиганские действия, нецензурно выражался, угрожал пассажирам и экипажу. На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств и обратился в правоохранительные органы", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Когда самолет приземлился в аэропорту Кольцово, дебошира встретили полицейские и доставили в дежурную часть. В отношении него составлен административный протокол.



Видео: Life.ru

Пассажир рейса "Благовещенск - Екатеринбург" привлечен к административной ответственности

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО "Уралинформбюро" сообщили, что дебошир - 55-летний житель Набережных Челнов. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.