В Екатеринбурге неизвестные сняли 28 крышек люковСегодня в 11:05
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На Уралмаше и Эльмаше.
В Екатеринбурге неизвестные похитили 28 крышек люков в Орджоникидзевском районе. Кражи совершены на проспекте Космонавтов, улицах Фронтовых Бригад, Фрезеровщиков, Лукиных, Народного Фронта. Кроме того, несколько крышек сняли в поселке Садовом (на улицах Сибиряка, Лунной, Верстовой и Земской). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе районной администрации.
Чтобы прохожие не упали в канализационные колодцы, их временно закрыли плитами и прочим. В ближайшее время владельцы инженерно-подземных сетей обследуют состояние люков и заменят их.
Пункты приема металлолома оповещают о том, чтобы они не принимали люки. Документы направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении дела по факту краж.
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