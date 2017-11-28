На территории завода.

В поселке Верхняя Синячиха (Алапаевское МО) строители наткнулись на авиационную бомбу. Находка была обнаружена при проведении раскопок на территории металлургического завода.

На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. "При обследовании предположительно взрывоопасного предмета специалисты спецподразделения классифицировали найденный боеприпас как авиационную зажигательную бомбу ЗАБ – 50 ТГ", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты определили, что снаряд не представляет опасности и передали его для дальнейшего уничтожения.