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На Среднем Урале строители выкопали авиационную бомбуСегодня в 13:11

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На территории завода.

В поселке Верхняя Синячиха (Алапаевское МО) строители наткнулись на авиационную бомбу. Находка была обнаружена при проведении раскопок на территории металлургического завода.

На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области. "При обследовании предположительно взрывоопасного предмета специалисты спецподразделения классифицировали найденный боеприпас как авиационную зажигательную бомбу ЗАБ – 50 ТГ", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты определили, что снаряд не представляет опасности и передали его для дальнейшего уничтожения.

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