Еще один пострадал.

28 ноября 2017 года в Нефтеюганске на улице Нефтяников столкнулись Nissan X-Trail и Lada Priora. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Это случилось около полудня рядом с окружной нефтеюганской больницей", - сообщили "Уралинформбюро" свидетели ДТП.

По словам главврача городской станции скорой помощи Александра Мошкина, погиб один человек, еще один пострадал.

"Очевидец из данной пробки видел как приора пронеслась на скорости 100км на аварийках, ехал по встречки", "Погиб мужчина 1996 года рождения, пассажир спереди", - пишут местные жители в паблике "Это Юганск, детка!" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).



Фото: "Это Юганск, детка! /Нефтеюганск", vk.com