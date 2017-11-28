Вертолет совершил жесткую посадку.

Утром 28 ноября 2017 года в Тамбовской области разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились 2 человека. По данным федеральных СМИ, погибли учредитель компании "Сталь-М" Александр Федосеев и его товарищ Илья Надежкин.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тамбовской области, сообщение о жесткой посадке вертолета около Шиновки поступило в 8.45. Возгорания не было, дома и постройки не пострадали.

На месте работает следственно оперативная группа. Проводится проверка, добавили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.