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На Челябинском тракте два человека попали под колеса ВАЗаСегодня в 16:15

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Их госпитализировали.

Утром 28 ноября 2017 года на трассе Екатеринбург - Челябинск водитель ВАЗ-2104 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", пострадавших госпитализировали в ГКБ №36. По факту наезда на людей проводится проверка.

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