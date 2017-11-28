Из-за ошибки специалистов.

Пропавший спутник "Метеор-М" мог не удержаться на орбите и упасть в Атлантический океан. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что причиной аварии спутника после запуска с космодрома Восточный в Амурской области мог стать человеческий фактор. По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима. Это могло привести к падению спутника.

Ранее в "Роскосмосе" подтвердили аварийную ситуацию на разгонном блоке "Фрегат", передает "Уралинформбюро". "В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации", - говорится в официальном сообщении госкорпорации.