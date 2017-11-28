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В свердловском селе заживо сгорели двое мужчинСегодня в 17:30

  • Текст

При пожаре в частном доме.

Днем 28 ноября 2017 года в селе Большой Ут (Ачитский городской округ) на улице Молодежной сгорел частный дом. На пепелище нашли тела двух мужчин без следов насильственной смерти, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга. Проводится проверка.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ добавили, что сообщение о возгорании поступило в 12.29. Пламя охватило 48 "квадратов". На тушении работали 2 единицы техники и 13 человек.

Открытое горение было ликвидировано спустя час. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15.15.

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