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Тагильчанин насмерть сбил юношу и скрылся Сегодня в 18:16

  • Текст

От испуга.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего местного жителя, который 26 ноября за рулем Nissan Maxima сбил насмерть 19-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

ДТП случилось в 17.30 у дома №31 по Северному шоссе. Юноша от полученных травм скончался на месте. Найденный в кратчайшие сроки стражами порядка автолюбитель-беглец рассказал, что уехал с места аварии, так как испугался, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Суд лишил водителя прав на 1,5 года. Проводится доследственная проверка по факту ДТП.

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