С выдернутой чекой.

В Лабинске (Краснодарский край) мужчина погиб от взрыва гранаты. Перед этим он переписывался с друзьями в соцсетях и посылал им фото с боеприпасом. На одном из снимков видно, что чека выдернута, сообщают местные СМИ.

Тело 26-летнего любителя экстремальных селфи обнаружили в автомобиле с характерными повреждениями - мужчина скончался на месте, передает "Уралинформбюро".