Еще двое серьезно пострадали.

Вечером 28 ноября 2017 года на 33-м километре автодороги Екатеринбург - Полевской лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и ВАЗ-2114.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 32-летний водитель иномарки. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы грудной клетки и живота.

37-летний водитель "четырнадцатой" скончался на месте. Его 34-летний пассажир в состоянии комы госпитализирован в полевскую ЦГБ.