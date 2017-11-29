Он погиб.

Вечером 28 ноября в селе Корелы (Невьянский ГО) на улице Крупской 44-летний водитель ВАЗ-2105 вылетел с дороги и протаранил опору ЛЭП. Он скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды в свердловской ГИБДД, пострадал также пассажир "пятерки". Его госпитализировали с переломами ребер и ушибом грудной клетки.