Работают сотрудники всех ведомств.

29 ноября в Екатеринбурге полицейские оцепили отель Hyatt на улице Бориса Ельцина.

"Хочу успокоить жителей и гостей столицы Среднего Урала: в микрорайоне, о котором идет речь, ничего криминального и опасного для граждан и городской инфраструктуры не происходит. Органы внутренних дел совместно с нашими партнерами из региональных ФСБ, МЧС, Росгвардии, транспортной полиции, областного правительства и других заинтересованных служб и ведомств проводят плановые антитеррористические учения, в рамках которых отрабатываются навыки взаимодействия и оперативного реагирования при возникновении реальных чрезвычайных ситуаций.

Обстановка в регионе находится под полным контролем правоохранительных органов. Причин для переживаний и панических настроений нет. Есть народная мудрость, согласно которой спокойно живется лишь тому, кому всегда, и в современных условиях особенно, в учениях было тяжело", - сказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Следует отметить, что учения в отеле проходят в преддверии визита в Екатеринбург эмиссаров Международного бюро выставок. Комиссию ожидают весной 2018 года.