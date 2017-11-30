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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло смертельное ДТП29 ноября в 16:09

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Столкнулись внедорожник и легковушка.

Днем 29 ноября 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Volkswagen Touareg и Datsun. Погибли два человека. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, внедорожник не уступил дорогу легковушке. Последняя от удара превратилась в груду металла.

"Погибла, вроде одна женщина 56 лет. Водитель и еще один пассажир, доставлены в больницу", "в коме один в больнице лежит", - сообщают местные жители в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация авторов - прим.ред.). Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что виновником аварии стал 46-летний водитель Volkswagen. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Datsun. Водитель Touareg не пострадал. В настоящее время он находится в состоянии сильного стресса и не может рассказать об обстоятельствах аварии. Мужчине оказывают помощь.

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