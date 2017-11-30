Включая подростка.

Утром 29 ноября 2017 года на 97-м километре автодороги Екатеринбург - Невьянск лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Ford Focus. Пострадали 4 человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала 34-летняя женщина - водитель отечественного универсала. Пострадали оба водителя и пассажиры иномарки - 40-летний мужчина и 16-летний юноша. Их госпитализировали.

Следует добавить, что на переднем пассажирском сидении Lada в детском кресле находился годовалый ребенок. Он не пострадал.