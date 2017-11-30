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В Нижневартовске заживо сгорел мужчина29 ноября в 18:03

  • Текст

При пожаре в квартире.

Днем 29 ноября в Нижневартовске на улице Омской сгорела квартира в жилом доме. На пепелище нашли труп мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в 5 ОФСП, сообщение о пожаре поступило в 15.54. Пламя охватило восемь "квадратов". На месте работали три единицы техники и 12 человек. Причина возгорания выясняется.

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