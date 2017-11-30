Столкнулись две легковушки.

29 ноября 2017 года на 214-м километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и Mazda CX-5.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала отечественная легковушка, водитель которой превысил скорость и не справился с управлением.

Виновник аварии получил переломы бедра, стопы, нижней челюсти и травматический шок. Также пострадали водитель и двое пассажиров иномарки. У них диагностировали ушибы грудной клетки.