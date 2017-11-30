Захлебнувшись водой.

Полуторагодовалую девочку погубила стиральная машина. Оставшись на некоторое время одна, малышка забралась на стул и упала в открытую стиральную машину. Выбраться наружу из заполненного водой бака ребенок не смог, передает "Уралинформбюро".

Трагедия случилась 28 ноября в казахстанском селе Жолман. Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай, пишет Sputnik со ссылкой на ДВД Алматинской области.