×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полуторагодовалая малышка погибла в стиральной машинеСегодня в 09:47

  • Текст

Захлебнувшись водой.

Полуторагодовалую девочку погубила стиральная машина. Оставшись на некоторое время одна, малышка забралась на стул и упала в открытую стиральную машину. Выбраться наружу из заполненного водой бака ребенок не смог, передает "Уралинформбюро".

Трагедия случилась 28 ноября в казахстанском селе Жолман. Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай, пишет Sputnik со ссылкой на ДВД Алматинской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×