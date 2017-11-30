Жители жалуются на разрушения.

Поздним вечером 29 ноября в Магнитогорске произошел взрыв на производственной площадке ОАО "МагТехГаз" (улица Калибровщиков, 27). Хлопок был слышен за несколько кварталов, а близлежащие дома сильно тряхнуло.

В одну из квартир прилетел металлический лист. Фото в соцсети выложили очевидцы. "Вот такие последствия после взрыва на металлобазе. Металлический лист, размером больше 1,5 м прилетел к нам в дом. Веранду разнесло в хлам. Кроме полиции и газовой службы никто не приехал", - пишет Константин Бурундуков в группе "Чёрное&Белое Магнитогорск" в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).



Фото: Константин Бурундуков, vk.com/magnitkacity

"Я на остановке Березки в ларьке работаю, думала взлечу вместе с ларьком", "Это было вообще страшно, у нас дети проснулись испугались, живем на Шубина", "Мы на Бетховена живем, в самом конце поселка и то дом подпрыгнул", " У нас дома такое ощущение было что самолет на крышу упал.... весь народ на улицу по выбегал, потом все обратно домой побежали глаза промывать от пыли, аж белые облака пыли были..... капец...", "У нас на Димитрова у соседей рамы из окна выскочили", - делятся местные жители.



Фото: Илья Алеманов, vk.com/magnitkacity

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, хлопок произошел в 23.15. Как оказалось, одна из цистерн разгерметизировалась во время перекачки углекислоты. В настоящее время устанавливается причина случившегося. Пострадавших нет.