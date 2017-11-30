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На тюменской трассе столкнулись фура и автобусСегодня в 12:43

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13 пострадавших.

Утром 30 ноября на 4-м километре автодороги Ишим - Курган столкнулись рейсовый автобус (маршрут Тюмень - Бишкек) и фура Mercedes.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, из-за сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не заметил большегруз. От удара автобус опрокинулся на бок, а фура вылетела в кювет.

В момент ДТП в автобусе находилось 28 пассажиров, в том числе трое детей.

На место прибыли четыре кареты скорой помощи. Пострадали десять взрослых и трое детей. Один человек госпитализирован.

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