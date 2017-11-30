В Перми молодая мать исчезла после отказа выйти замужСегодня в 14:03
- Текст
Ее ищут 5-е сутки.
В Перми пятый день ищут 31-летнюю Екатерину Кычкину. Последний раз ее видели 26 ноября 2017 года, передает "Уралинформбюро".
"Она ездила на встречу с другом, встретилась, со слов Кати, он сделал ей предложение... она отказалась, прислала мне смс, что едет домой на Яндекс такси, от площади Восстания. И все.. больше на связь не вышла. Телефон не доступен", - написал знакомый пропавшей в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Следует отметить, что дома Екатерину ждет маленькая дочь.
Рост женщины около 170 сантиметров, волосы темно-русые, нос с горбинкой. Под правой скулой шрам длиной 2-3 сантиметра. Также есть 15-сантиметровый шрам на спине.
В день исчезновения Екатерина была одета в вязаное темно-серое платье, черные колготки и красную куртку с капюшоном.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить в полицию.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:14
Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
Ради безопасности государства.Сегодня в 14:03
В Перми молодая мать исчезла после отказа выйти замуж
Ее ищут 5-е сутки.Сегодня в 13:56
РМК возьмет на вооружение совместные разработки РФ и ФРГ
В горной отрасли.Сегодня в 13:56
Свердловская область избавится от птицефабрики "Рефтинская"
В 2019 году.Сегодня в 13:46
Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
Средний Урал будет платить за стройку 2 года.Сегодня в 13:31
Троих первоуральцев отправили за решетку за убийство охранника
Им дали от 16 до 17 лет.Сегодня в 13:29
"Уральские авиалинии" увезут в Красноярск за 1500 рублей
И накормят завтраком.Сегодня в 13:19
За сварившегося в кастрюле 2-летнего тоболяка ответит бабушка
Ей грозит до двух лет лишения свободы.Сегодня в 13:01
В центре Костаная задушили девушку
Тело нашла подруга.Сегодня в 12:45
В Кольцово задержали контрабандиста с украшениями в носках и дубленке
Мужчина прилетел из Стамбула.Сегодня в 12:43
На тюменской трассе столкнулись фура и автобус
13 пострадавших.Сегодня в 12:41
Носов зачистил ряды нижнетагильских единороссов
От неугодных.Сегодня в 12:31
Некачественная "омывайка" отправляет на тот свет около тысячи россиян
Каждый год.Сегодня в 11:57
На Ямале будут судить вахтовика за избиение коллеги до смерти
Его сообщника отправили в колонию.Сегодня в 11:47
Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
Намек для митрополита Кирилла?
Главные новости
- Сегодня в 14:14Закупки Минобороны и госкомпаний сделали тайными
- Сегодня в 13:46Конгресс-холл "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется бюджету в 1,9 миллиарда
- Сегодня в 11:47Патриарх Кирилл призвал священников знать меру в пиаре
- Сегодня в 11:40В Асбесте готовят референдум против завода Ротенбергов
- Сегодня в 11:06Американские дипломаты вернули украденный в Екатеринбурге знак
Аналитика
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?