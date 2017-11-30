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В Перми молодая мать исчезла после отказа выйти замужСегодня в 14:03

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Ее ищут 5-е сутки.

В Перми пятый день ищут 31-летнюю Екатерину Кычкину. Последний раз ее видели 26 ноября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

"Она ездила на встречу с другом, встретилась, со слов Кати, он сделал ей предложение... она отказалась, прислала мне смс, что едет домой на Яндекс такси, от площади Восстания. И все.. больше на связь не вышла. Телефон не доступен", - написал знакомый пропавшей в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Следует отметить, что дома Екатерину ждет маленькая дочь.

Рост женщины около 170 сантиметров, волосы темно-русые, нос с горбинкой. Под правой скулой шрам длиной 2-3 сантиметра. Также есть 15-сантиметровый шрам на спине.

В день исчезновения Екатерина была одета в вязаное темно-серое платье, черные колготки и красную куртку с капюшоном.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить в полицию.

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