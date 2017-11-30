×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уроженка Узбекистана подожгла себя из-за свадьбы возлюбленногоСегодня в 16:41

  • Текст

С которым рассталась.

В московском районе Южное Бутово гражданка Узбекистана подожгла себя, узнав о свадьбе возлюбленного. В критическом состоянии женщину доставили в больницу, передает "Уралинформбюро".

32-летняя женщина начала встречаться с мужчиной еще на родине, шесть лет назад пара перебралась в Москву в поисках заработка. В столице они трудились на стройке и в гипермаркете.

В 2016 году влюбленные поссорились: вместе с их общим семилетним сыном женщина вернулась в Узбекистан, а мужчина женился на многодетной матери из Подольска.

Спустя месяц после свадьбы экс-подруга "молодожена" узнала о его похождениях, вернулась в Москву и попыталась вернуть прежнюю жизнь. Узбекистанец же предложил накопить на обратные билеты для бывшей сожительницы и сына, а затем финансово поддерживает их.

Брошенную иностранку мучила ревность. Она решила наказать нерадивого отца и, улучив момент, облилась бензином и подожгла себя. Увидев во дворе огонь, мужчина бросился тушить женщину. Соседи вызвали медиков.

По данным "МК", пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского, где мужчина отказался от госпитализации, а женщину отправили в реанимацию. Издание сообщает, что 25 ноября (в день происшествия) женщина была подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи зафиксировали у нее ожоги 80% тела.

Оперативно получить комментарий в больнице о состоянии пострадавшей не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×