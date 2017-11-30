Уроженка Узбекистана подожгла себя из-за свадьбы возлюбленногоСегодня в 16:41
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С которым рассталась.
В московском районе Южное Бутово гражданка Узбекистана подожгла себя, узнав о свадьбе возлюбленного. В критическом состоянии женщину доставили в больницу, передает "Уралинформбюро".
32-летняя женщина начала встречаться с мужчиной еще на родине, шесть лет назад пара перебралась в Москву в поисках заработка. В столице они трудились на стройке и в гипермаркете.
В 2016 году влюбленные поссорились: вместе с их общим семилетним сыном женщина вернулась в Узбекистан, а мужчина женился на многодетной матери из Подольска.
Спустя месяц после свадьбы экс-подруга "молодожена" узнала о его похождениях, вернулась в Москву и попыталась вернуть прежнюю жизнь. Узбекистанец же предложил накопить на обратные билеты для бывшей сожительницы и сына, а затем финансово поддерживает их.
Брошенную иностранку мучила ревность. Она решила наказать нерадивого отца и, улучив момент, облилась бензином и подожгла себя. Увидев во дворе огонь, мужчина бросился тушить женщину. Соседи вызвали медиков.
По данным "МК", пострадавших доставили в НИИ имени Склифосовского, где мужчина отказался от госпитализации, а женщину отправили в реанимацию. Издание сообщает, что 25 ноября (в день происшествия) женщина была подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи зафиксировали у нее ожоги 80% тела.
Оперативно получить комментарий в больнице о состоянии пострадавшей не удалось.
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