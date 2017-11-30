×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полиция Екатеринбурга разыскивает свидетелей смертельного ДТПСегодня в 18:46

  • Текст

На проспекте Космонавтов.

По факту смертельного ДТП, которое произошло в Екатеринбурге днем 29 ноября, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Чтобы восстановить объективную картину произошедшего, полицейские обратились к свидетелям автоаварии и водителям, у которых сохранилась видеозапись автоаварии, передает "Уралинформбюро". Всех, кто располагает какими-либо значимыми сведениями об этом ДТП, просят обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 31, каб. № 113 (ежедневно с 9.00 до 18.00), либо по телефонам: +7(912)26-96-02, +7(343)354-59-05.

Авария произошла на проспекте Космонавтов. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun on-DO. При столкновении погибла пассажирка легковушки, водитель Datsun скончался в больнице.


Фото: екб.66.мвд.рф

Ранее по теме:
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло смертельное ДТП

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×