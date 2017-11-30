Полиция Екатеринбурга разыскивает свидетелей смертельного ДТПСегодня в 18:46
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На проспекте Космонавтов.
По факту смертельного ДТП, которое произошло в Екатеринбурге днем 29 ноября, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Чтобы восстановить объективную картину произошедшего, полицейские обратились к свидетелям автоаварии и водителям, у которых сохранилась видеозапись автоаварии, передает "Уралинформбюро". Всех, кто располагает какими-либо значимыми сведениями об этом ДТП, просят обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 31, каб. № 113 (ежедневно с 9.00 до 18.00), либо по телефонам: +7(912)26-96-02, +7(343)354-59-05.
Авария произошла на проспекте Космонавтов. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun on-DO. При столкновении погибла пассажирка легковушки, водитель Datsun скончался в больнице.
Фото: екб.66.мвд.рф
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