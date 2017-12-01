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В казахстанской школе нашли тело подросткаСегодня в 09:44

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"Умер от стресса".

В школе №8 города Шалкар (Казахстан) нашли тело ученика десятого класса. Мальчик умер в раздевалке: в этот день учебное заведение готовилось к торжественному мероприятию.

Инцидент произошел 28 ноября, передает "Уралинформбюро".

По словам сотрудницы районного отдела образования, подростку стало плохо до того, как школа начала готовиться к празднику. В раздевалке мальчик упал в обморок, ему оказала первую помощь медсестра. Она же вызвала скорую

"Но до ее прибытия у школьника начался сердечный приступ. Умер", - цитирует чиновницу aktobetimes.kz.

Погибшего подростка называют "хорошим во всех отношениях", однако отмечают, что он был молчалив и держал все в себе. Предположительно, смерть спровоцировал стресс от недавнего развода родителей: школьник остался с отцом, а мать с другими детьми ушла.

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