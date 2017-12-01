В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК "Лига ЖКХ"Сегодня в 09:53
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Проводится проверка.
Днем 30 ноября в Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис управляющей компании "Лига ЖКХ".
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение об инциденте поступило около 15 часов в отдел полиции №1. Прибывшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр. На месте гильз обнаружено не было.
"Сотрудники полиции проверяют поступившую в ОВД информацию о стрельбе, а также устанавливают, каким образом был поврежден стеклопакет. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.
Следует напомнить, что ранее у нескольких сотрудников этой же компании испортили автомобили - два подожгли и два разбили молотком.
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