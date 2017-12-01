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В Алма-Ате нашли труп пропавшего мужчиныСегодня в 10:02

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Его искали две недели.

В Алма-Ате нашли тело 24-летнего Алихана Ишимова, загадочно пропавшего две недели назад. Труп обнаружили в так называемом "Аэропортовском озере", сообщает местный телеканал KTK.

Молодой человек исчез 16 ноября. По словам его матери, в тот день ему позвонили друзья и попросили помощи в починке машины. Тогда Алихан сразу же отправился к ним, а уже около полуночи сообщил семье, что едет домой.

Позднее его машину с нетронутыми вещами нашли у "Аэропортовского озера": никто не взял документы, ключи, деньги и мобильный телефон.

Пропавшего искали волонтеры и кинологи с собаками. Вместе с правоохранителями они на несколько раз прочесали ближайшие к водоему дворы и прилегающую территорию, передает "Уралинформбюро".

Родители Ишимова уже опознали сына, тело которого нашли в воде. Причины смерти сейчас устанавливают судмедэксперты.

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