По дороге в гараж.

В Джалал-Абадской области (Кыргызстан) местного жителя придавило экскаватором. ЧП произошло 30 ноября, пишет Sputnik со ссылкой на очевидцев.

Погибший 63-летний мужчина, работавший трактористом-машинистом, ехал в гараж. По пути экскаватор накренилась вправо: одно колесо провалилось в землю. Водитель вышел посмотреть, что произошло. В тот момент экскаватор упал на кыргызстанца, передает "Уралинформбюро".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Стоит отметить, что родные погибшего отказались писать заявление и забрали тело из морга без проведения вскрытия.