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Под Екатеринбургом ВАЗ "намотало" на столб - трое пострадавшихСегодня в 11:47

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Водитель получил права 3 недели назад.

Утром 1 декабря под Екатеринбургом на 194-м километре Челябинского тракта ВАЗ-2107 протаранил фонарный столб.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 19-летний водитель "семерки" не справился с управлением. Его госпитализировали с переломами ног и черепно-мозговой травмой.

Также пострадали двое пассажиров ВАЗа: у 16-летней девушки перелом бедра, у 20-летнего молодого человека сломана ключица. Их доставили в больницу.

Следует добавить, что виновник авария получил права 10 ноября 2017 года.

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