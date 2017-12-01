40 тысяч рублей.

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила взыскал 40 тысяч рублей с родителей 7-летнего ребенка, который воткнул использованный шприц в ногу 14-летней школьницы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел 25 апреля 2017 года у дома по улице Юности. Младшеклассник подобрал шприц на улице.

Врачи подозревали у девочки ВИЧ и гепатит В и С. В течение полугода она проходила антиретровирусную терапию, принимала сильнодействующие медицинские препараты.