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Американского охотника подстрелила собакаСегодня в 15:25

  • Текст

Мужчина госпитализирован.

Американского охотника Уильям Рэнкурта подстрелила из ружья собака. Инцидент произошел 29 ноября, когда мужчина вместе с друзьями выслеживал фазанов, сообщает телеканал штата Айова KCCI 8.

36-летний мужчина получил дробь в спину из собственного ружья, лежавшего на земле. Нажала на спусковой крючок собака, случайно на него наступившая, передает "Уралинформбюро".

Уильяма Рэнкурта доставили в больницу. Врачи рассчитывают, что он выживет.

Стоит отметить, что выстрел был совершен с расстояния в 20 метров. Специалисты считают, что охотнику повезло: подобные ружья гораздо опаснее на короткой дистанции.

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