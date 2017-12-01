Мужчина госпитализирован.

Американского охотника Уильям Рэнкурта подстрелила из ружья собака. Инцидент произошел 29 ноября, когда мужчина вместе с друзьями выслеживал фазанов, сообщает телеканал штата Айова KCCI 8.

36-летний мужчина получил дробь в спину из собственного ружья, лежавшего на земле. Нажала на спусковой крючок собака, случайно на него наступившая, передает "Уралинформбюро".

Уильяма Рэнкурта доставили в больницу. Врачи рассчитывают, что он выживет.

Стоит отметить, что выстрел был совершен с расстояния в 20 метров. Специалисты считают, что охотнику повезло: подобные ружья гораздо опаснее на короткой дистанции.