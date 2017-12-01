СКР организовал проверку.

Следственный комитет проверяет информацию о том, что в алапаевской больнице труп пациента двое суток лежал под лестницей.

"По факту смерти мужчины проводится проверка. В ходе нее будут устанавливаться все обстоятельства - в том числе информация о том, что мужчина якобы двое суток пролежал в ненадлежащих условиях", - пояснил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина скончался 19 ноября 2017 года от инфаркта. Вскрытие тела провели 21 ноября. Родственники рассказывают, что за два дня нахождения под лестницей тело разложилось.