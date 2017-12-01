На Уралмаше.

Вечером 3 декабря 2017 года в Екатеринбурге на 3-м километре проспекта Космонтавтов столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2111. От удара легковушку развернуло поперек дороги, сообщают очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

Авария спровоцировала многокилометровую пробку. По предварительным данным, никто не пострадал. Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.