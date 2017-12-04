В тройном ДТП под Миассом погиб мужчинаСегодня в 09:26
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Еще один пострадал.
Утром 3 декабря на 9-м километре трассы Миасс - Карабаш - Кыштым столкнулись Renault Symbol, "Нива" и Volkswagen Touareg.
Как сообщила "Уралинформбюро" инспектор по пропаганде ГИБДД Миасса Дарья Лунева, 44-летний водитель Renault на изгибе дороге выехал на встречную полосу, где ехали два авто. Виновник аварии скончался на месте. Пострадал 63-летний пассажир Volkswagen.
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