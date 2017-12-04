Из-за капризов.

Житель Бишкека пнул в живот маленького ребенка, упавшего на улице и не сумевшего подняться. Об этом инциденте в Facebook сообщил один из свидетелей инцидента.

На ролике видно, что малыш оступился на заснеженной дороге, упал и не может подняться. Мужчина, который шел с ребенком, не только не помог ему, но и пнул в живот, передает "Уралинформбюро".

После этого, когда ребенок заплакал, "воспитатель" схватил его за руку и буквально потащил за собой.

В комментариях к записи пользователи резко осудили действия мужчины, но некоторые предположили, что ребенок просто капризничал. По данным "МК", позднее горе-отца задержала полиция: он стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".