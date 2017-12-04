Житель Бишкека на прогулке пнул маленького сына в животСегодня в 09:31
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Из-за капризов.
Житель Бишкека пнул в живот маленького ребенка, упавшего на улице и не сумевшего подняться. Об этом инциденте в Facebook сообщил один из свидетелей инцидента.
На ролике видно, что малыш оступился на заснеженной дороге, упал и не может подняться. Мужчина, который шел с ребенком, не только не помог ему, но и пнул в живот, передает "Уралинформбюро".
После этого, когда ребенок заплакал, "воспитатель" схватил его за руку и буквально потащил за собой.
В комментариях к записи пользователи резко осудили действия мужчины, но некоторые предположили, что ребенок просто капризничал. По данным "МК", позднее горе-отца задержала полиция: он стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".
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так он обращается с ребенком на улице, где полно народа, а что он делает дома, когда ни кто не видит? Только слабаки могут обижать маленьких и беззащитных. А отцы должны всегда поддерживать сыновей в любую трудную минуту, и быть для них опорой, даже если сын в чем-то провинился. Жаль мальчика, не повезло с отцом.ответить
Он его очень сильно пнул. Даже если ребенок капризничал так пинать с такой силой НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Помнится, однажды в моём детстве, когда у нас с отцом был какой-то конфликт, он от ярости пнул мой школьный ранец....но не меня же, ранец порвал, а потом его сам зашивал. Он добрый, но даже у добрых отцов иногда нервы не выдерживают, это понятно. Но это было давно, во времена СССР, а сейчас отцы (да и матери тоже)-это то поколение, которое выросло в бандитские 90-е годы и в не менее бандитские нулевые. Они столько всякого дерьма насмотрелись на ТВ, что такие пинки со всей силы для них вроде как нормальные, они не понимают, что удар с такой силой для маленького ребенка может оказаться и смертельным. Да ещё и мнит себя типа крутым, да ещё и та самая свобода, мать её, что хочу, то и делаю, типа "мой ребенок и отвалите от меня все". В СССР боялись осуждения плохого поведения обществом, на работе у такого плохого отца могли быть разборки по поводу неправильного воспитания детей в его семье и по поводу его неправильного поведения в семье, а сейчас ни один начальник не будет вмешиваться в семейные дела подчинённого, да и сами начальники могу также себя вести в семье. Тогда в СССР может и были излишние перегибы, когда семейные дела на партсобраниях разбирали, но, однако, это сдерживало некоторых самодуров.ответить
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