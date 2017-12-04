Двое пострадавших.

Вечером 3 декабря в Челябинске на улице Хохрякова произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, виновником аварии стал 33-летний водитель ВАЗ-2113. Он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai. После удара отечественная легковушка продолжила движение и протаранила ВАЗ-2114, Skoda Octavia и металлическое ограждение.

Госпитализированы водитель и пассажир Skoda Octavia. Виновник аварии был без прав.