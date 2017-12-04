Есть жертвы.

На трассе между Алма-Атой и Бишкеком перевернулся пассажирский автобус. По информации областного департамента внутренних дел, в нем ехали 43 человека, передает "Уралинформбюро".

ДТП произошло в 8.00 4 декабря. В больницу села Узынагаш, возле которого и перевернулся автобус, доставили 10 пассажиров. Среди них есть ребенок. Кроме того, в аварии погибли два человека, пишет Tengrinews.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Ведется расследование.