На казахстанской трассе перевернулся пассажирский автобусСегодня в 11:01
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Есть жертвы.
На трассе между Алма-Атой и Бишкеком перевернулся пассажирский автобус. По информации областного департамента внутренних дел, в нем ехали 43 человека, передает "Уралинформбюро".
ДТП произошло в 8.00 4 декабря. В больницу села Узынагаш, возле которого и перевернулся автобус, доставили 10 пассажиров. Среди них есть ребенок. Кроме того, в аварии погибли два человека, пишет Tengrinews.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Ведется расследование.
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