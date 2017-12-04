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На Южном Урале мужчина наехал на медика скоройСегодня в 12:37

  • Текст

И скрылся с места ДТП.

Житель Челябинской области сбил сотрудника скорой медпомощи, который приехал на вызов к его супруге, и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 1 декабря в поселке Харьковский (Агаповский район).

"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя возбуждено административное дело по статье "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД. — Медицинский работник с заявлением в полицию не обращался. В травмпункте ему диагностировали ушиб колена".

По данных местных СМИ, медики приехали к психически неуравновешенной женщине и хотели забрать ее в больницу, но муж больной оказался против этого.

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