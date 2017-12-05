×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МЧС возобновило поиски последнего утонувшего на Аргазинском водохранилище04 декабря в 13:26

  • Текст

Пока безрезультатно.

Спасатели возобновили поиски пятого человека, пропавшего после затопления лодок в Аргазинском водохранилище.

"Со становлением крепкого льда все мероприятия на Аргазях вновь перешли в активную стадию. В минувшие дни межведомственная группировка в составе 200 человек обследовала береговую линию и акваторию водоема. Выстроившись на льду в цепочку, они обследовали каждый метр от предполагаемого места крушения судна до места обнаружения утонувших. Это составило порядка 17 километров! Были осмотрены все прибрежные зоны и предполагаемые места всплытия. К сожалению, поиски не принесли результатов и будут продолжены", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Трагедия произошла 1 ноября 2017 года. Пятеро человек отплыли от берега на 500 метров. Из-за волн судно перевернулось. На помощь потерпевшим кинулись двое рыбаков на другой лодке. Они взяли людей на борт, однако судно не выдержало перегруза и пошло ко дну.

До берега смогли доплыть только двое мужчин, остальные пять человек пропали. К настоящему времени спасатели нашли тела четверых погибших. Один из них - директор челябинского агентства недвижимости "Мастер Проф" Алексей Летунов. Как выяснилось, он каждый год посещал водохранилище с друзьями, чтобы помянуть товарища, пропавшего здесь 8 лет назад (ачальника агентства недвижимости "Риэл Престиж" Владимира Дорохина).

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее по теме:
Спасатели прекратили поиски последнего утонувшего на Аргазинском водохранилище
Спасатели нашли четвертого погибшего в ЧП на Аргазинском водохранилище

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×