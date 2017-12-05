МЧС возобновило поиски последнего утонувшего на Аргазинском водохранилище04 декабря в 13:26
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Пока безрезультатно.
Спасатели возобновили поиски пятого человека, пропавшего после затопления лодок в Аргазинском водохранилище.
"Со становлением крепкого льда все мероприятия на Аргазях вновь перешли в активную стадию. В минувшие дни межведомственная группировка в составе 200 человек обследовала береговую линию и акваторию водоема. Выстроившись на льду в цепочку, они обследовали каждый метр от предполагаемого места крушения судна до места обнаружения утонувших. Это составило порядка 17 километров! Были осмотрены все прибрежные зоны и предполагаемые места всплытия. К сожалению, поиски не принесли результатов и будут продолжены", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Трагедия произошла 1 ноября 2017 года. Пятеро человек отплыли от берега на 500 метров. Из-за волн судно перевернулось. На помощь потерпевшим кинулись двое рыбаков на другой лодке. Они взяли людей на борт, однако судно не выдержало перегруза и пошло ко дну.
До берега смогли доплыть только двое мужчин, остальные пять человек пропали. К настоящему времени спасатели нашли тела четверых погибших. Один из них - директор челябинского агентства недвижимости "Мастер Проф" Алексей Летунов. Как выяснилось, он каждый год посещал водохранилище с друзьями, чтобы помянуть товарища, пропавшего здесь 8 лет назад (ачальника агентства недвижимости "Риэл Престиж" Владимира Дорохина).
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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