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Россиянин в Таиланде упал с балкона на штыри 04 декабря в 13:43

И погиб.

В Паттайе россиянин выпал с балкона отеля и напоролся на штыри, установленные на уровне 4 этажа на карнизе. Спасатели вызволили его с помощью подъемного крана и доставил в больницу. По данным Pattaya One TV, спустя некоторое время мужчина скончался.

Трагедия произошла ранним утром 1 декабря. 31-летний турист потерял ключ от номера и решил залезть через балкон, однако сорвался. Один из штырей пронзил ногу мужчины, он потерял много крови.


Видео: Pattaya One TV

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1 комментариев из 1 | смотреть все
жуть 04 декабря в 17:08

а у дежурного по отелю спросить другой ключ мозгов не хватило?

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