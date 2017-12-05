И погиб.

В Паттайе россиянин выпал с балкона отеля и напоролся на штыри, установленные на уровне 4 этажа на карнизе. Спасатели вызволили его с помощью подъемного крана и доставил в больницу. По данным Pattaya One TV, спустя некоторое время мужчина скончался.

Трагедия произошла ранним утром 1 декабря. 31-летний турист потерял ключ от номера и решил залезть через балкон, однако сорвался. Один из штырей пронзил ногу мужчины, он потерял много крови.



Видео: Pattaya One TV