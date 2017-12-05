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В Кыргызстане лихач въехал в группу подростков04 декабря в 14:13

  • Текст

Двое погибли.

В Джалал-Абаде (Кыргызстан) под колесами ВАЗа погибли два школьника. Еще один попал в больницу с переломом ноги.

Автоавария произошла около 21.00 3 декабря, передает "Уралинформбюро". По данным местного издания K-News, шесть школьников стояли возле проезжей части, по которой двигался водитель на ВАЗ. Он резко свернул в сторону компании детей, из-за чего двое мальчиков 14-ти и 15-ти лет погибли на месте. Еще один подросток попал в больницу, трое не пострадали.

Стоит отметить, что водитель скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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