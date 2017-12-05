У него не было страховки.

Днем 2 декабря в курганском поселке Заозерный со строительных лесов на высоте 5 этажа упал 38-летний рабочий. Он скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по предварительным данным, мужчина работал без страховочного троса. В настоящее время выясняются причины случившегося. Устанавливается, легально ли работал погибший.