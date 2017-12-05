При пожаре в частном доме.

В Заводоуковске вечером 3 декабря на пожаре погибли два человека. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Механической поступило в 18.09, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Во время тушения произошло несколько взрывов газовых баллонов. После окончания работ спасатели обнаружили на пепелище тела супругов-пенсионеров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печи. Проводится доследственная проверка.