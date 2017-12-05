Прокуратура начала проверку.

В селе Новоипатово (Сысертский ГО) на пожаре в двухэтажном панельном частном доме погибли четыре человека. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 05.00 5 декабря. На месте происшествия работали два пожарных расчета.

"Пожар в доме по улице Новая обнаружили соседи, когда строение уже горело открытым пламенем, они же и сообщили в местную пожарную часть. В течение трех минут пожарные прибыли к месту вызова. Все усилия были направлены на недопущение распространения огня на соседнюю квартиру. В течение 10 минут угрозу распространения огня пожарные ликвидировали. Площадь пожара составила 60 квадратным метров. В течение 24-х минут пожарные справились с огнем", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В доме проживала семья из шести человек. На пепелище были обнаружены погибшие дети 1 года, 12 и 14 лет и их отец. "Мать детей доставлена в больницу с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии. Бабушка первая заметила возникновение пожара, стала будить свою семью и успела выбраться из дома", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрического счетчика.

По факту произошедшего началась прокурорская проверка. "Данная семья является благополучной, не состояла на учете в органах системы профилактики", - уточнили в надзорном ведомстве.