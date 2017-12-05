Под Заречным пропал 9-летний школьникСегодня в 08:55
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Его ищут добровольцы.
В селе Мезенском (Заречный ГО) ищут 9-летнего Данила Бабакова. Школьник пропал 4 декабря. Волонтеры ведут поиски с часа ночи.
"Данил в 14 часов пошел к бабушке. Затем зашел за другом, с которым собирался гулять, но друга не отпустили. Данил решил гулять один. С тех пор его местонахождение неизвестно", - рассказали "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт".
Рост мальчика 130 сантиметров. У него худощавое телосложение, короткие рыжие волосы, глаза серые.
В день исчезновения Данил был одет в темно-синие брюки, синюю теплую куртку, черную шапку. На ногах у него были ботинки до голени. При себе у школьника черный портфель.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила, просят позвонить в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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