Его ищут добровольцы.

В селе Мезенском (Заречный ГО) ищут 9-летнего Данила Бабакова. Школьник пропал 4 декабря. Волонтеры ведут поиски с часа ночи.

"Данил в 14 часов пошел к бабушке. Затем зашел за другом, с которым собирался гулять, но друга не отпустили. Данил решил гулять один. С тех пор его местонахождение неизвестно", - рассказали "Уралинформбюро" в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Рост мальчика 130 сантиметров. У него худощавое телосложение, короткие рыжие волосы, глаза серые.

В день исчезновения Данил был одет в темно-синие брюки, синюю теплую куртку, черную шапку. На ногах у него были ботинки до голени. При себе у школьника черный портфель.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила, просят позвонить в полицию или по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).