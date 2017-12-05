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В Екатеринбурге на трамвайных путях произошло массовое ДТПСегодня в 10:33

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Столкнулись три легковушки.

Утром 5 декабря в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской на трамвайных путях столкнулись три автомобиля. Авария парализовала движение трамваев. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

"Столкнулись Mazda, Subaru и Nissan. Водителя Mazda увезли в больницу. Кто стал виновником аварии, сейчас выясняется", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Следует добавить, что еще одна авария на трамвайных путях произошла в районе Южного автовокзала. По словам очевидцев, водитель легковушки хотел проскочить перед трамваем, но не успел.

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