Столкнулись два ВАЗа.

Поздним вечером 4 декабря в Каменске-Уральском на улице Лермонтова столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2112. Серьезно пострадали три человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 28-летний водитель "четырнадцатой". При повороте налево он не уступил дорогу встречной легковушке.

Виновник аварии получил перелом бедра. У его 26-летней пассажирки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом обеих костей предплечья. Водитель "двенадцатой" получил сотрясение мозга. Всех троих госпитализировали.