В Каменске-Уральском три человека серьезно пострадали в ДТПСегодня в 10:31
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Столкнулись два ВАЗа.
Поздним вечером 4 декабря в Каменске-Уральском на улице Лермонтова столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2112. Серьезно пострадали три человека.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 28-летний водитель "четырнадцатой". При повороте налево он не уступил дорогу встречной легковушке.
Виновник аварии получил перелом бедра. У его 26-летней пассажирки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом обеих костей предплечья. Водитель "двенадцатой" получил сотрясение мозга. Всех троих госпитализировали.
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