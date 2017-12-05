На трассе Алматы - Екатеринбург.

28 участниц шоп-тура были вынуждены более десяти часов толкать по заснеженной дороге Алматы - Екатеринбург сломавшийся автобус.

Как сообщили "Уралинформбюро" в МПС ДВД Карагандинской области, 3 декабря женщины возвращались с шопинга по Китаю. В какой-то момент водитель автобуса сказал пассажиркам, что замерзло топливо, и машина дальше ехать не может. Тогда бизнес-леди принялись толкать автобус, попутно стараясь остановить другие машины, но никто на их просьбы о помощи не откликнулся. К тому времени, когда на сломавшийся автобус наткнулся дорожный патруль, женщины провели на морозе почти полсуток.

Полицейские отправили женщин по домам на попутном транспорте. Часть из них отвезли в пункт обогрева в селе Акшатау.