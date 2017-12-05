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В Тюмени мужчину застрелили из-за ревностиСегодня в 14:53

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Подозреваемый задержан.

Утром 5 декабря в подъезде дома по улице Чернышевского в Тюмени был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД, подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления на автомобиле ВАЗ-2106.

Экипаж ГАИ заметил подходящую под описание машину и начал преследование. На улице Комсомольской полицейские преградили путь "шестерке", водитель попытался скрыться, но его задержали. Впоследствии сотрудники полиции установили его причастность к совершенному убийству. По данным следствия, подозреваемый, застрели свою жертву на почве ревности.

СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

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