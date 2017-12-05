Живым и здоровым.

Пропавшего в селе Мезенском (Заречный ГО) 9-летнего мальчика нашли живым и здоровым. Все это время он находился в гостях у соседей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Школьник пропал днем 4 декабря. Он хотел погулять с другом, но того не отпустили родители. Тогда мальчик решил гулять один. Вечером обеспокоенные родители обратились в полицию. После полуночи к поискам подключились волонтеры.

Каких-либо противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

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